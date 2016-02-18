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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 06:15 BJT

****澳新经济指标预测--2月19日-2月26日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    2月15日当周
    
    2月19日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月22日当周
    
    2月22日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月23日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月24日(三)
    0030 澳洲建筑完工                             第四季         --       -3.6%
    0030 澳洲薪资价格指数(较前季)                 第四季         --       +0.6% 
                        (较上年同期)                             --       +2.3%
    
    2月25日(四)
    0030 澳洲资本支出(较前季)                     第四季         --       -9.2%
             建筑资本支出(较前季)                                --       -9.8%
             厂房/机械设备资本支出                               --       -8.2%
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                      1月         --        44.8
               出口(亿新西兰元)                                  --        44.3
               贸易收支(亿新西兰元)                              --    逆差0.53
               年度贸易收支(亿新西兰元)      截止1月的一年       --    逆差35.5
    
    2月26日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    (完)

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