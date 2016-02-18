澳新经济指标预测--2月19日-2月26日****

标题新闻：美国官员称，迹象显示朝鲜可能在准备未来数日或数周进行新的ICBM导弹发射测试
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月15日当周 2月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月22日当周 2月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 2月23日(二) 暂无重要经济数据公布。 2月24日(三) 0030 澳洲建筑完工 第四季 -- -3.6% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.3% 2月25日(四) 0030 澳洲资本支出(较前季) 第四季 -- -9.2% 建筑资本支出(较前季) -- -9.8% 厂房/机械设备资本支出 -- -8.2% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 1月 -- 44.8 出口(亿新西兰元) -- 44.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.53 年度贸易收支(亿新西兰元) 截止1月的一年 -- 逆差35.5 2月26日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完)
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* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的