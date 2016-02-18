日韩经济指标预测--2月19日-2月26日****

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月15日当周 2月18日(四) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 2月 -- 正6 2月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月22日当周 2月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 2月23日(二) 暂无重要经济数据公布。 2月24日(三) 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 100 2月25日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 -- +0.1% 全国整体CPI -- +0.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 -- -0.1% 东京地区整体CPI -- -0.3% 2月26日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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