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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 66.52 +0.14 +0.21 3115232

京东 25.33 -0.39 -1.52 11866551

新浪 43.12 +0.06 +0.14 260497

搜狐 44.94 -1.16 -2.52 401040

网易 152.27 -3.69 -2.37 758459

百度 160.70 -2.83 -1.73 3325785

台湾

台湾积体电路 23.80 +0.16 +0.68 2990720

联电 2.09 +0.03 +1.46 241521

日月光 5.61 -0.03 -0.53 306791

矽品精密 7.79 -0.04 -0.51 973876

和信超媒体 2.96 +0.01 +0.34 12478

友达 2.60 +0.01 +0.39 152550

中华电信 31.71 -0.19 -0.60 113934

台湾国际航电 40.77 -0.29 -0.71 4216316

香港

中国移动 54.15 -0.09 -0.17 261027

中国联通 11.09 +0.04 +0.36 100986

中国电信 48.45 -0.12 -0.25 12603

中芯国际 4.15 -0.02 -0.48 88938

电讯盈科 5.93 -0.06 -1.00 373

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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