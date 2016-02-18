《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月18日

标题新闻：美国官员称，迹象显示朝鲜可能在准备未来数日或数周进行新的ICBM导弹发射测试
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 66.52 +0.14 +0.21 3115232
京东 25.33 -0.39 -1.52 11866551
新浪 43.12 +0.06 +0.14 260497
搜狐 44.94 -1.16 -2.52 401040
网易 152.27 -3.69 -2.37 758459
百度 160.70 -2.83 -1.73 3325785
台湾
台湾积体电路 23.80 +0.16 +0.68 2990720
联电 2.09 +0.03 +1.46 241521
日月光 5.61 -0.03 -0.53 306791
矽品精密 7.79 -0.04 -0.51 973876
和信超媒体 2.96 +0.01 +0.34 12478
友达 2.60 +0.01 +0.39 152550
中华电信 31.71 -0.19 -0.60 113934
台湾国际航电 40.77 -0.29 -0.71 4216316
香港
中国移动 54.15 -0.09 -0.17 261027
中国联通 11.09 +0.04 +0.36 100986
中国电信 48.45 -0.12 -0.25 12603
中芯国际 4.15 -0.02 -0.48 88938
电讯盈科 5.93 -0.06 -1.00 373
(完)
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* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的