美国与加拿大经济指标预测--2月19日-2月26日****

美国股市：小幅收跌，投资者在特朗普宣誓就职前保持谨慎

“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。