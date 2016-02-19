金砖国家：2月18日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报41,477.632点，下跌0.37%。

南非股市：中止近期涨势收跌，Gold Fields 大跌近15%，因金价挫跌导致该公司全年获利骤降47%。指标Top-40指数 收报44,461.24点，下跌0.29%；大盘综合指数 收报49,857.7点，下跌0.36%。

印度股市：上扬逾1%，为连续第二日录得涨幅，因能源和矿业类股受到油价走高的提振，尽管疲弱财报拖累欧洲股市回落。BSE指数 收报23,649.22点，上涨1.14%；NSE指数 收报7,191.75点，上涨1.17%。

印度汇市：卢比收盘基本持平，因投资者在长周末之前轧平仓位。卢比盘初时追随股市涨势而上扬，但石油相关的美元买盘抵消了涨幅。卢比兑美元 收报68.455/68.465，上日收报68.47/68.48。