金砖国家：2月18日股汇市收盘纵览

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透2月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月18日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报746.24点，上涨1.42%。
中国股市：沪综指收市小跌，连两日上涨后出现技术性调整
中国汇市：人民币随中间价收升，贬值预期现分化观望情绪较浓
香港股市：收涨2.3%，追随全球市场反弹之势
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报41,477.632点，下跌0.37%。
巴西汇市：雷亚尔收盘下跌1.4%，受到标准普尔下调巴西评等的打压。雷亚尔兑美元 收报4.0460/90，上日收报3.9919/40。
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南非股市：中止近期涨势收跌，Gold Fields 大跌近15%，因金价挫跌导致该公司全年获利骤降47%。指标Top-40指数 收报44,461.24点，下跌0.29%；大盘综合指数 收报49,857.7点，下跌0.36%。
南非汇市：兰特兑美元触及七周高位，受升息预期提振
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印度股市：上扬逾1%，为连续第二日录得涨幅，因能源和矿业类股受到油价走高的提振，尽管疲弱财报拖累欧洲股市回落。BSE指数 收报23,649.22点，上涨1.14%；NSE指数 收报7,191.75点，上涨1.17%。
印度汇市：卢比收盘基本持平，因投资者在长周末之前轧平仓位。卢比盘初时追随股市涨势而上扬，但石油相关的美元买盘抵消了涨幅。卢比兑美元 收报68.455/68.465，上日收报68.47/68.48。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报752.89点，上涨2.32%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报398.69点，上涨1.43%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报76.5，贬值1.96%；卢布兑欧元 报84.9，贬值1.52%。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。