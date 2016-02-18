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市场报道 | 2016年 2月 19日 星期五 07:28 BJT

美股业绩：应用材料第二季财测优于市场预估，推动股价盘后大涨逾7%

路透2月18日 - 全球最大半导体晶片(芯片)设备生产商--应用材料(Applied Materials) 预估当前季度获利与营收高于市场预期，推动公司股价盘后大涨7.3%。

乐观的财测盖过了公司第一季业绩低迷的不利影响。应用材料第一季营收与获利双双下滑。

不过该公司显示器设备业务成为亮点，得益于有机发光二极体(OLED)屏幕厂商的旺盛需求。该项业务第一季订单跳增71%至1.83亿美元。

OLED显示器比液晶显示器(LCD)更薄，画质也更佳，因而被越来越广泛地用于智能手机。

应用材料称，预期第二季经调整后的每股盈余(EPS)为0.30-0.34美元，营收介于23.7-24.9亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期EPS和营收分别为0.26美元和22.8亿美元。

该公司在截止1月31日的第一季净利降至2.86亿美元，合EPS为0.25美元，上年同期分别为3.48亿美元和0.28美元。

扣除特殊项目的EPS为0.26美元，略高于分析师平均预期的0.25美元。

净营收降至22.6亿美元，分析师平均预估为22.4亿美元。(完)

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