美股业绩：应用材料第二季财测优于市场预估，推动股价盘后大涨逾7%

美国股市：小幅收跌，投资者在特朗普宣誓就职前保持谨慎
“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。
路透2月18日 - 全球最大半导体晶片(芯片)设备生产商--应用材料(Applied Materials) 预估当前季度获利与营收高于市场预期，推动公司股价盘后大涨7.3%。
乐观的财测盖过了公司第一季业绩低迷的不利影响。应用材料第一季营收与获利双双下滑。
不过该公司显示器设备业务成为亮点，得益于有机发光二极体(OLED)屏幕厂商的旺盛需求。该项业务第一季订单跳增71%至1.83亿美元。
OLED显示器比液晶显示器(LCD)更薄，画质也更佳，因而被越来越广泛地用于智能手机。
应用材料称，预期第二季经调整后的每股盈余(EPS)为0.30-0.34美元，营收介于23.7-24.9亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期EPS和营收分别为0.26美元和22.8亿美元。
该公司在截止1月31日的第一季净利降至2.86亿美元，合EPS为0.25美元，上年同期分别为3.48亿美元和0.28美元。
扣除特殊项目的EPS为0.26美元，略高于分析师平均预期的0.25美元。
净营收降至22.6亿美元，分析师平均预估为22.4亿美元。(完)
“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的