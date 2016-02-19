俄罗斯经济：1月零售与薪资数据向好，表明经济衰退最严重时期已过

路透莫斯科2月18日 - 周四公布的官方数据显示，俄罗斯1月零售销售和实质薪资降幅均小于预期，这表明该国经济大幅下滑趋势或许终于有所缓和。

受低油价拖累，俄罗斯经济去年萎缩3.7%，2016年料将再度萎缩。油价下跌压低了俄罗斯卢布汇率，并推高了通胀，从而导致家庭收入和支出大幅减少。

很多分析师认为，随着价格涨势放缓，俄罗斯经济已度过最糟糕时期；这一观点得到了1月数据的支撑。但一些分析师称，上年同期数据尤为疲软使得数据表现比真实情况要好。

1月零售销售较上年同期下降7.3%，降幅远远低于12月的15.3%，也低于路透访问的分析师预计的9.4%。

1月实质薪资下降6.1%，去年12月为下降8.4%，路透访问的分析师预计为下降7.7%。

周二公布的工业生产数据也好于预期。数据显示，1月工业生产较上年同期下降2.7%，12月为下降4.5%。

本月稍早公布的通胀数据显示，随着卢布贬值引发的一次性价格上涨影响减弱，1月通胀率从12月的12.9%降至9.8%。

“令人鼓舞的是，有初步迹象显示，通胀率下降开始缓解家庭实质收入所面临的压力，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Liza Ermolenko在一份报告中说。

“总而言之，今日的数据支持了俄罗斯衰退最严重时期已过去的观点。”

但法国巴黎银行的分析师Eldar Vakhitov认为1月数据改善可能未必代表情况在好转，他认为这不过是由上年同期的支出和薪资数据异常低迷所致。

“在我们看来，基本趋势依然是负面的，”他在一份报告中说。