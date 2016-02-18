澳洲经济指标总览--2月19日

标题新闻：美国官员称，迹象显示朝鲜可能在准备未来数日或数周进行新的ICBM导弹发射测试
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月3日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 逆差35.35 逆差29.06
出口(较前月) -5% +1.0%
进口(较前月) -1% -1.0%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月4日
(较前月) 12月 持平 +0.4%
就业市场(经季节调整) 3月17日 就业人口(较前月变动,万人) 1月 -0.79 -0.08 全职就业人口(较前月变动,万人) -4.06 +1.7
失业率 6.0% 5.8% 就业参与率 65.2% 65.2%
消费者物价指数(CPI) 4月27日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.4% +0.5%
(较上年同期) +1.7% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.1% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
国际贸易价格指数 4月28日 进口物价(较前季) 第四季 -0.3% +1.4% 出口物价(较前季) -5.4% 持平
国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月1日 经常帐收支 第三季 赤字181 赤字205 商品与服务贸易收支 逆差74.38 逆差109.46
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月2日
(较前季) 第三季 +0.9% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +1.9% (完)
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* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的