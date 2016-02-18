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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 07:48 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月19日

* 头版头条:

--国务院办公厅日前印发《关于加快众创空间发展服务实体经济转型升级的指导意见》，提出促进众创空间专业化发展，为实施创新驱动发展战略、推进大众创业万众创新提供低成本、全方位、专业化服务，更大释放全社会创新创业活力，促进科技成果加快向现实生产力转化，增强实体经济发展新动能。

* 其他:

--接近监管层的人士透露，证监会将形成“1局、1总队、2专员办、36家证监局和2个委托执法机构”的全方位、多层次稽查执法体系。2016年证监会将持续完善稽查体制机制，全面推进处罚体制改革。

--重组后的中国远洋海运集团有限公司周四正式成立，总部设在上海。该集团表示，将着力布局航运、物流、金融、装备制造、航运服务、社会化产业以及基于“互联网+相关业务”商业模式创新的“6+1”产业集群，进一步促进航运要素整合，全力打造全球领先的综合物流供应链服务商。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 张喜良)

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