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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 08:04 BJT

《全球汇市》日圆在美股走跌后持坚，兑欧元改写新高价位

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1101 1.1103 -0.02 +2.22 1.0860

美元/日圆 113.31 113.23 +0.07 -5.81 120.30

欧元/日圆 125.87 125.77 +0.08 -3.53 130.47

美元/瑞郎 0.9927 0.9923 +0.04 -0.91 1.0018

英镑/美元 1.4332 1.4331 +0.01 -2.75 1.4738

美元/加元 1.3734 1.3724 +0.07 -0.76 1.3839

美元/离岸人民币 6.5188 6.5210 -0.03 -0.75 6.5680

澳元/美元 0.7151 0.7156 -0.07 -1.70 0.7275

新西兰元/美元 0.6642 0.6641 +0.02 -2.68 0.6825

澳元/日圆 81.020 81.020 +0.00 -7.53 87.620

新西兰元/日圆 75.280 75.190 +0.12 -8.17 81.980

英镑/日圆 162.39 162.32 +0.04 -8.37 177.22

澳元/新西兰元 1.0760 1.0764 -0.04 +0.90 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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