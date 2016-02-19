《中国重要政经日程》--2月19日

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
=============================今日重要政经日程==========================
2月19日（周五）
--中国经济50人论坛2016年年会在京举行。
--2月19日-21日亚布力中国企业家论坛第十六届年会在亚布力举行。
=============================近期重要政经日程==========================
2月22日（周一）
*--下午3时国务院新闻办发布会，国家工商行政管理总局局长张茅介绍深化商事制度改革，推动经济社会发展等方面情况。
2月26-27日（周五）
*--2016年G20首次财长和央行行长会议在上海举行。
3月3日（周四）
--全国政协十二届四次会议在北京召开。
3月5日（周六）
--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议将于7月9-10日在上海举行，商务部是G20贸易投资合作的国内牵头部门。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。