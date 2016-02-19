《全球重要经济事件一览表》--2月19日-2月26日

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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2月19日(五)
萨拉索塔--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景发表演说(1340)。
纽约--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧美工商会组织的一项活动(1330)。
2月21日(日)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在KangaNews DCM峰会发表演说(2210)。
2月22日(一)
悉尼--澳洲央行支付政策部门主管Tony Richards出席支付创新2016年会议(2210)。
2月23日(二)
英国诺丁汉--英国央行首席经济学家霍尔丹发表演讲(1700)。
伦敦--英国央行总裁卡尼接受英国议会一个委员会质询(1000)。
迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将担任演讲嘉宾。
明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利发表演说(1330)。
伦敦--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在德银资本论坛发表演说(1330)。
2月24日(三)
巴尔的摩--美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表演讲，题为“货币政策能否影响经济增长？”(1300)。
达拉斯--美国达拉斯联储总裁柯普朗在一次活动中可能就美国经济与货币政策前景发表讲话(1645)。
加拿大圭尔夫--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri在当地商会讲话(1735)。
法兰克福--德国央行总裁魏德曼举行记者会(1300)。
伦敦--英国央行副总裁康利夫发表演说(1730)。
2月25日(四)
纽约--美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(0000)。
纽约--美国旧金山联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演说(1700)。
亚特兰大--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特在2016银行业前景会议中致辞(1315)。
鹿儿岛市--日本央行审议委员木内登英对企业领袖发表演说。
2月26日(五)
伦敦--英国国家统计局(ONS)在英国央行举行房屋成本及通胀讨论会(0930)。
上海--20国集团(G20)财长及央行官员会议(至27日)。
纽约--欧洲央行首席经济学家普雷特参加“美国货币政策论坛”的讨论会(1830)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。