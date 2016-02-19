《香港报摘》--经济日报2月19日

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
**头版头条**
--随着香港政府积极批地，去年全年动工量达1.8万伙，为近15年新高，按年大增近两倍。
**其他**
--沪港通推出15个月以来，港股通使用总额度首次突破50%，累计使用额度达1,261.2亿元人民币。
--主力投资亚太区股票的摩根太平洋证券基金成第四只获批基金，令摩根资产管理成为拥有最多北上基金的公司。
--近期低价中标大埔地皮的中国海外 主席兼行政总裁郝建民预期，香港今年楼价平稳，续推两至三个新盘，当中启德港人港地项目将贴市价推售，未来继续适度参与投地。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。