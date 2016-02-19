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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 08:21 BJT

《香港报摘》--经济日报2月19日

**头版头条**

--随着香港政府积极批地，去年全年动工量达1.8万伙，为近15年新高，按年大增近两倍。

**其他**

--沪港通推出15个月以来，港股通使用总额度首次突破50%，累计使用额度达1,261.2亿元人民币。

--主力投资亚太区股票的摩根太平洋证券基金成第四只获批基金，令摩根资产管理成为拥有最多北上基金的公司。

--近期低价中标大埔地皮的中国海外 主席兼行政总裁郝建民预期，香港今年楼价平稳，续推两至三个新盘，当中启德港人港地项目将贴市价推售，未来继续适度参与投地。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)

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