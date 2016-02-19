《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月19日

*工商时报：

--总统当选人蔡英文昨日表示，再生能源的发展在台湾有很多得天独厚的条件，但政府法令要跟得上民间创意的能量，民进党已将〞再生能源发展条例〞及〞电业法〞列入优先法案，将提供民间创意跟产业发展的空间。

--银行局副局长邱淑贞表示，银行是高度资本行业，尤其国际间对银行资本要求日益提高，如部分信合社转制的商银已规划要上市柜、业者间合作或合并等方式，透过公众市场筹资或扩大规模，才能维持市场竞争力。

*经济日报：

--民进党举办立委研习会议，据了解，民进党智库执行长林全在会中建议，为筹措长照财源，除了提高遗赠税率之外，可考虑加征0.5个百分点的营业税。据转述，与会立委没有异议，民进党立院党团将朝此方向修法。

--鸿海 董事长郭台铭昨日主持新春开工团拜后表示，今年景气多变，鸿海最重要的目标是营收、获利都要超过2015年，技术和专利布局也要维持成长态势，并且会持续扩大投资。

--第一金 董事长蔡庆年表示，今年经营重点仍在海外市场，目标优先锁定尚未有据点的马来西亚、菲律宾、印尼与汶莱等四国，不论是设立分行、参股或并购〞今年一定会有结果〞，希望藉此做法，让年度税前盈余目标朝250亿台币迈进。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。