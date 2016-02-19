《新兴市场重要经济事件预告》--2月19日-2月26日

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2月19日(五)

北京--中国经济50人论坛。发言人包括中国央行行长周小川、财长楼继伟、央行副行长易纲、中共中央财经领导小组办公室副主任杨伟民。(0600)

巴西福塔雷萨--巴西央行官员Altamir Lopes在福塔雷萨一次地区活动上发表讲话。

2月22日(一)

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐将就近来经济事件和政策举行外国媒体记者会(0530)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议(1400)

布拉格--欧洲投资计划--欧盟经济增长工具会议。

2月23日(二)

菲律宾马卡迪--菲律宾央行总裁泰谭柯在马尼拉时报(Manila Times)主办的的第三届商业论坛上发表讲话。

迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。演讲嘉宾包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德等人。

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1300)。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议(1200)。

2月24日(三)

香港--香港财政司司长曾俊华发表2016-17年度财政预算案，届时还将公布2015年全年和第四季GDP数据(0300)。

开普敦--南非财长戈尔丹向议会提交全国预算案，届时将公布最新预算赤字以及未来三年的经济增长预估(1200)。

2月25日(四)

开普敦--南非财长戈尔丹出席预算案发布后的早餐会(0500)。

2月26日(五)

上海--20国集团(G20)财长和央行总裁和副总裁会议(至2月27日)。

上海--启动经济政策改革2016年：向增长迈进。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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