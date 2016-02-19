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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 08:27 BJT

日本已公布经济指标--2016/2/19

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值

据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.4% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.1% +0.1% 2月25日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.1% +0.1% 2月25日 -- 工业生产(m/m) 12月 -1.7% r -1.4% r 2月28日 -- 失业率 12月 3.3% @ 3.3% @ 2月29日 -- 贸易收支(亿日圆) 1月 逆差6,459 顺差1,402 3月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 12月 -4.4% -2.9% 2月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

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