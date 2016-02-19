韩国已公布经济指标--2016/2/19

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值
(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.6% @ +1.3% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +0.8% +1.3% 3月2日 --
工业生产(m/m) 12月 +1.3% @ -2.1% @-r 3月1日 -- 失业率 1月 3.5% @ 3.5% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 1月 顺差52 r 顺差70 r 3月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。