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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 08:28 BJT

韩国已公布经济指标--2016/2/19

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值

(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.6% @ +1.3% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +0.8% +1.3% 3月2日 --

工业生产(m/m) 12月 +1.3% @ -2.1% @-r 3月1日 -- 失业率 1月 3.5% @ 3.5% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 1月 顺差52 r 顺差70 r 3月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

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