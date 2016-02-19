《香港报摘》--信报2月19日

**头版头条**

--市场憧憬3月初召开全国两会将有利好政策出台，新能源、基建及消费股偷步炒上，国企指数 昨大升237点或3%。

**其他**

--香港证监会公布，截至去年12月底止第三季度录得赤字为6,849.1万港元，较上一季多蚀逾3,700万港元，受累于证券市场的每日平均成交额下跌。

--新世界系出售非核心业务行动持续，新世界发展 宣布以6.5亿港元向香港宽频 出售固网业务，全面撤出本港电讯业。

--美高梅中国 宣布，经考虑现时市况及路氹其他度假村的开幕日期后，决定把美高梅路氹项目的开幕日期，由原定今年第四季顺延至明年首季底前。（完）

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