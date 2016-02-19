《香港报摘》--信报2月19日

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
**头版头条**
--市场憧憬3月初召开全国两会将有利好政策出台，新能源、基建及消费股偷步炒上，国企指数 昨大升237点或3%。
**其他**
--香港证监会公布，截至去年12月底止第三季度录得赤字为6,849.1万港元，较上一季多蚀逾3,700万港元，受累于证券市场的每日平均成交额下跌。
--新世界系出售非核心业务行动持续，新世界发展 宣布以6.5亿港元向香港宽频 出售固网业务，全面撤出本港电讯业。
--美高梅中国 宣布，经考虑现时市况及路氹其他度假村的开幕日期后，决定把美高梅路氹项目的开幕日期，由原定今年第四季顺延至明年首季底前。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。