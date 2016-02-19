《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月19日

2月19日 - 路透香港2月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元 =7.7788港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低40.4点，或0.25%，报16,413.43点。因沃尔玛公布的业绩乏善可陈， 股价大跌重压市场，且油价回落。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 104.400 -1.19 35616 8.121 -1.08 中国铝业 8.090 -0.25 9557 2.517 -0.51 中国移动 54.150 -0.17 261027 84.244 -0.24 中国人寿 11.250 -0.44 236539 17.502 -0.89 中石油 64.730 -0.06 55020 5.035 -1.46 中石化 56.380 -1.62 45122 4.386 -0.78 汇丰控股 32.280 -1.34 2846041 50.220 -1.43 中电信 48.450 -0.25 12603 3.769 -0.56 中国联通 11.090 0.36 100986 8.627 -0.73 兖州煤业 4.120 -2.83 7261 3.205 -0.16 华能国际 32.240 2.61 9119 6.270 -1.57 南方航空 29.450 -1.70 4102 4.582 -1.89 东方航空 23.890 -0.62 1728 3.717 -0.89 中芯国际 4.150 -0.48 88938 0.646 -5.05（完）