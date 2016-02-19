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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 08:29 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月19日

2月19日 - 
 路透香港2月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元
 =7.7788港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周四收低40.4点，或0.25%，报16,413.43点。因沃尔玛公布的业绩乏善可陈，
 股价大跌重压市场，且油价回落。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       104.400   -1.19      35616             8.121      -1.08
 中国铝业                       8.090   -0.25       9557             2.517      -0.51
 中国移动                      54.150   -0.17     261027            84.244      -0.24
 中国人寿                      11.250   -0.44     236539            17.502      -0.89
 中石油                        64.730   -0.06      55020             5.035      -1.46
 中石化                        56.380   -1.62      45122             4.386      -0.78
 汇丰控股                      32.280   -1.34    2846041            50.220      -1.43
 中电信                        48.450   -0.25      12603             3.769      -0.56
 中国联通                      11.090    0.36     100986             8.627      -0.73
 兖州煤业                       4.120   -2.83       7261             3.205      -0.16
 华能国际                      32.240    2.61       9119             6.270      -1.57
 南方航空                      29.450   -1.70       4102             4.582      -1.89
 东方航空                      23.890   -0.62       1728             3.717      -0.89
 中芯国际                       4.150   -0.48      88938             0.646      -5.05（完）

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