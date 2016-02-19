《汇市简讯》美元/日圆走软，因风险偏好降温

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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* 美元/日圆走软，隔夜风险偏好降温，美股下跌
* 日股今日可能会下滑，有助于限制美元/日圆涨势
* 该货币对下行，目前一目均衡转换线仍在113.42
* 113.50上方有卖盘
* 东京定盘后可能下滑，需求可能再次出现，周六是薪酬结算日(Gotobi)
* 小时图偏空，一目均衡转换线在113.48，一目均衡基准线在113.71，200小时移动均线切入位在113.83(完)
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全部现汇报价 (翻译 张荻；审校 龚芳)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。