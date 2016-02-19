版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 08:38 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走软，因风险偏好降温

0021GMT

* 美元/日圆走软，隔夜风险偏好降温，美股下跌

* 日股今日可能会下滑，有助于限制美元/日圆涨势

* 该货币对下行，目前一目均衡转换线仍在113.42

* 113.50上方有卖盘

* 东京定盘后可能下滑，需求可能再次出现，周六是薪酬结算日(Gotobi)

* 小时图偏空，一目均衡转换线在113.48，一目均衡基准线在113.71，200小时移动均线切入位在113.83(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (翻译 张荻；审校　龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐