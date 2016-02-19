《中国报摘》--其他报纸重要消息2月19日

**上海证券报**

--1月七家保险资产管理公司共注册各类资产管理产品七项，合计注册规模76.64亿元人民币；截至1月底，保险资产管理机构累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划506项，合计备案（注册）规模13,427.14亿元。

--视觉中国 公布重组进展称，与美国Getty公司就其区域市场投资事宜进行了深入洽谈，双方正在就协议的执行细节进行磋商，预计公司以现金投资不超过1亿美元，预计不构成重大资产重组，目前尚未签订正式协议。

**金融时报**

--中国太平保险集团旗下的太平再保险（中国）有限公司正式开业，成为境内第二家具有再保险独立法人牌照的中资再保险公司。（完）