《中国报摘》--其他报纸重要消息2月19日

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
**上海证券报**
--1月七家保险资产管理公司共注册各类资产管理产品七项，合计注册规模76.64亿元人民币；截至1月底，保险资产管理机构累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划506项，合计备案（注册）规模13,427.14亿元。
--视觉中国 公布重组进展称，与美国Getty公司就其区域市场投资事宜进行了深入洽谈，双方正在就协议的执行细节进行磋商，预计公司以现金投资不超过1亿美元，预计不构成重大资产重组，目前尚未签订正式协议。
**金融时报**
--中国太平保险集团旗下的太平再保险（中国）有限公司正式开业，成为境内第二家具有再保险独立法人牌照的中资再保险公司。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。