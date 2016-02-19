《交易视点》台债短券交投人气不足，但多头格局不变--元大宝来证

路透台北2月19日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，开年后货币市场利率有慢慢下滑，但公债短券殖利率维持不动，交投人气不足，随着市场避险气氛稍降，10年主流券短多出场卖压明显，有机会回到0.90%上方。

主计处公布本年GDP及进出口预测，其数据较为悲观，3月甚至6月皆存有降息预期，使得债券多头格局未变，预估10年券105/4期 殖利率成交区间在0.80%-0.90%，五年券104/13期 则在0.45%-0.55%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)