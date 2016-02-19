《台湾新债预测》两年期105/3公债得标利率料落在0.37-0.39%

* 标售标的：两年公债105/3

* 标售时间：周一(22日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：0.37-0.39%

* 受访机构：11家

路透台北2月19日 - 台湾央行下周一将代财政部标售两年期公债105/3 。路透调查显示，标售利率将在0.37-0.39%间，较去年7月14日的两年期公债标售利率的0.6500%大幅走跌。

路透周五采访11家金融机构，包括四家银行及五家证券商和二家票券商。预估中值为0.37-0.39%；大区间则落在0.35%-0.41%。

以下为交易员观点整理：

--目前公债附买回利率在0.33-0.35%附近，养券利差不大，证券商兴趣缺缺。

--对银行而言仍有去化资金的需求，可消化游资。这部分需求与附买回利率高低与否较不相关。

--短期内债券RP利率下去空间有限，通货回笼速度不快，央行的隔夜代收利率也停在0.20%，短端公债有些不耐久盘，若胃纳不佳可能向0.40%靠拢。

本次105/3期公债预计标售300亿台币，周四(25日)发行。发行前交易区间在0.35-0.37%，1月30日的最后成交在0.36%。

前次同天期公债104/10 在7月14日标售，得标利率为0.6500%，发行额300亿台币，得标比重以银行业的66.33%为最高，其次为票券业的17.67%。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位

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小型票券商一 0.38 0.40

大型票券商二 0.35 0.38

大型证券商一 0.36 0.40

大型证券商二 0.38 0.41

大型证券商三 0.37 0.39

小型证券商四 0.35 0.36

小型证券商五 0.35 0.36

大型银行一 0.37 0.39

大型银行二 0.38 0.40

大型银行三 0.37 0.39

大型银行四 0.35 0.38

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