巴西评等：标普称政策飘忽不定为评级展望蒙上阴影

路透巴西利亚2月18日 - 标准普尔周四称，可能会进一步调降巴西评等，因该国政治危机拖延了至关重要的财政平衡措施。目前巴西评等已处于垃圾级区域。

标普主管Lisa Schineller表示，只要政治不确定性未除，标普就会维持巴西评级展望负面，意味着继周三下调巴西评级之后，标普有大于三分之一的机会再次将巴西降级。

巴西评级在周三被调降一个级距，从BB+降至BB，距离标普首度把巴西剔除出投资级仅有五个月。

Schineller说，巴西整体预算赤字可能仍将高企，而经济成长又很疲弱，因弹劾巴西总统罗塞夫的程序导致提振税收及政府减支的措施为之停摆。

“政治变化不定，使得政策不连贯甚至大逆转的风险仍然存在，”Schineller说。“如果我们见到政策连贯执行的条件，我们会把展望上修至稳定。”

Schineller说，巴西财政部长巴博萨所提出的社保改革“非常重要”，但就像其他提议一样面临政治挑战。她也点出在弹性财政目标的讨论声中，预算赤字有日益膨胀的风险。