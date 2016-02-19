台湾汇市：台币早盘实质汇价偏弱，因韩元续贬但外资仍汇入

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透台北2月19日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价略偏弱。交易员表示，韩元兑美元 持续走贬，人民币兑美元中间价 也小幅开低，使得台币跟贬，但出口商以及外资卖汇，对台币提供支撑。
他们指出，韩元兑美元在跌破近五年半低位后，就技术型态而言，可能会继续向2010年5月的1,280寻求支撑。台币受近期外资汇入影响，贬值幅度明显少于韩元，后市料有补贬的空间。
〞外资偏汇入，出口商又很多，(台币)贬不太下去。〞一位公股银行交易主管说。
另一商业银行交易主管则称，为了不让台币相对韩元太过强势，央行目前采行的方式是将美元底部缓慢垫高，待外资汇入力道枯竭后再行补贬，因此近期台币应该还是震荡趋贬。
台币早盘实质交易区间落在33.280-33.305；上日在33.220-33.300。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报33.365/33.394，上日收在33.310。
交易员预测今日主要实质交易区间：33.250-33.350
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。