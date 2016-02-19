《香港报摘》--其他报纸重要消息2月19日

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
**明报**
--法巴第三度发表研究报告，预测恒基地产 主席李兆基或会私有化恒地，若然重组成事，恒地或会将手上的中华煤气 股份派发予股东。
**星岛日报**
--经络按揭转介首席经济分析师刘圆圆预料，今年香港楼价或下跌10%，相信全年负资产个案可能由去年第四季95宗攀升至1,000宗，但与2003年达10万宗高峰仍相距甚远。
**苹果日报**
--穆迪宣布，将大连万达商业地产 的信用评级前景，由稳定调整至负面，以反映对其2016年地产项目销售目标大减39%的忧虑。
**东方日报**
--佳兆业 境外债务重组方案至今获超过58%境外债总额债权人支持，仍未达到所需75%的支持率。
**文汇报**
--刚获阿里巴巴 入股的韩国SM事务所 ，其子公司Dream Maker Entertainment有意今年到香港或中国内地上市。（完）
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(整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。