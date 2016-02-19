港报社评：纵火又阻救火完全违良知--星岛日报2月19日

旺角年初一晚上的骚乱，激进分子袭击警员的影像深入民心，实际上当晚连驰援扑火的消防员都成为袭击对象，他们纵火又阻碍消防员扑火，对无辜市民生命财产构成的风险，比投掷砖头还要大。 暴乱参与者冲击警方，是意料之内，但是，连消防员救火救人都受到阻挠甚至袭击，这就完全违反社会良知。 根据消防处处长黎文轩昨日的总结，当晚消防处出动了超过三百个消防员和救护员，现场二十二个失火地点中，有十一宗灭火工作受到阻延。有人向消防员投掷玻璃瓶，有人用砖头卡着消防车轮，或者用身体抵挡，阻碍消防车前进。

激进分子应该是烧红了眼，希望火烧得愈大愈好，现场愈乱愈好。黎文轩指出，当晚最大的一处火头，火势高达十米，即大约三层楼，毒烟更高达二十米，其中被纵火的石油气的士，万一引起爆炸，破坏范围直径可达二十二米，如果波及民居，可能导致多人死伤。 消防处初步调查发现，暴徒用上怀疑是火水的助燃剂，而二十二处火头，由弥敦道的通衢大道，到附近西洋菜街、砵兰街等狭窄横街都有。最令人忧虑的是连属于女人街范围的通菜街，都有纵火迹象。 现场是商铺和民居密集之处，通菜街更有很多排档。香港回归以来死伤最严重的火灾，就是二○一一年十一月发生在今次骚乱现场附近，格局类似通菜街的花园街，排档失火，迅速蔓延至附近的旧楼，有居民被浓烟封着梯口逃生无路，被焗死或烧死，酿成九死三十四伤惨剧。

年初一晚暴徒在这个高危地区多处放火，完全罔顾众多在现场一带居住的市民的生命安全。 掷一块砖，顶多伤害两、三个人，点燃一个火头，燎原起来却可以杀害多条生命，令多人无家可归，财产付诸一炬。暴乱一带旧楼林立，防火设施本已比较落后，今次没有酿成巨灾，全因消防员奋不顾身，在备受阻挠的恶劣环境下克尽己职，努力扑灭火头，并作出戒备，防止新燃火头向民居蔓延。 以往的暴力示威，破坏对象主要是政府建筑物，采用手法多是用硬物敲击，撬开大门，或肢体冲撞警员。但激进分子显然不满足于这程度的冲突，到大年初一首次在多处纵火，显示他们已蓄意制造更强烈的暴乱效果，如果这趋势未能遏止，下一步将会是比纵火更严重的破坏手段。 今次事件中被捕的人士，大多数被控参与暴动罪，律政司司长袁国强表明将来可能加控其他罪名。由于激进分子当晚四处纵火险酿致命灾难，当局应尽力蒐集证据，对放火的人加控刑罚更重的纵火罪，以起更强阻吓作用。 消防处与警方也须着手研究当发生暴动时，消防员如何突破示威者阻挠，及时扑灭火头，避免重蹈今次旺角暴动的覆辙。

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