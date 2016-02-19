港报社评：攻击消防阻救火泯灭人性--文汇报2月19日

消防处处长黎文轩昨日表示，年初一晚的旺角骚乱，多处地方被纵火，但救火工作遭示威者阻挠，消防员更受到攻击。救人灭火刻不容缓，消防员以生命维护公众安全应受尊重，旺角暴乱的暴徒罔顾生命，违反最基本的人道精神，证明暴徒的犯罪暴行带有明显恐怖倾向，亦暴露激进分子沉迷暴力、中毒太深，反对派长期鼓吹、纵容暴力的恶果显露无遗。

旺角暴乱的暴徒肆无忌惮打、砸、烧，公然追打警察，在街头焚烧的士、小贩摊档，犯罪行为令人震惊。更令人发指的是，当消防接报到场救火时，暴徒不择手段干扰、阻碍消防员救火，用杂物阻挡消防车接近起火位置，有消防员更被示威者掷玻璃樽，一度被迫返回消防车躲避，连护送消防员的警员亦被人掷砖头。暴徒阻碍救火，目的在于让火势失控，造成严重的人命、财产损失，以制造恐怖效应。黎文轩指出，当晚有一辆石油气的士被烧，若果当时火警不能受到控制，破坏可以很严重，若果发生爆炸，会有大批市民无辜受伤。这些暴徒为达到自己的目的而不惜危害他人生命安全，让社会赔上沉重代价，用冷血、疯狂、无人性来形容，并不过分。

消防员救火救人，在重大灾难、事故中担当救急抢险、拯救生命的角色，他们的工作不仅不可阻碍，更应得到各方的尊重和保护。国际人道法的基本准则规定：冲突各方应集合在其控制下的伤者和病者，加以照顾，保护对象涵盖救护人员及救护设施；另外，对失去战斗能力、已退出战斗及未直接参与战斗的人士，其生命及身心健全均有权受到尊重及应受人道对待。由此可见，即使在你死我活的战场上，敌对双方亦不会攻击救护人员和设备，这是最基本的国际人道准则。可是，旺角暴乱当晚，有警员遭攻击受伤倒地，暴徒仍然不肯放过，继续围攻，慾置他们于死地；消防员不仅救火工作受阻，更成为攻击的目标，暴徒不尊重生命，泯灭人性，犯罪行为远远超越社会可接受的底线。

近年反对派不断煽动、纵容暴力抗争，荼毒年轻人，正是此次旺角暴乱的根源。反对派议员在议会辱骂政府官员和建制派议员，肆意拉布流会，上演议会暴力，暴力文化由议会向社会持续蔓延；「占中」、「反水货客行动」、港大围堵校委会事件，激进势力的暴力行为愈演愈烈，变本加厉，「本土」激进势力明目张胆叫嚣「勇武抗争」、「以武制暴」，反对派政党、政客则为暴力行为护航叫好，如此作为，不仅无资格做议员，连基本的做人资格都已经丧失。

反对派将暴力合理化，将暴徒视为英雄，是向暴徒贩卖暴力的精神鸦片，令激进分子对暴力行为莫名兴奋，越陷越深，对破坏法治、违法犯罪视为等闲，视暴力为英明神武，是「争取公义」的必要手段。这些精神鸦片，对部分香港年轻人毒害至深，全社会必须同声谴责。

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