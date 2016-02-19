巴西经济：政府拟削减60亿美元预算支出，但考虑放宽财政目标--消息

路透巴西利亚2月18日 - 四名熟悉情况的巴西官员周四向路透表示，巴西政府计划在今年削减约250亿雷亚尔(62亿美元)预算支出，但正在想办法放宽其重要的财政目标以弥补不断扩大的赤字。

巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)领导的政府计划在周五宣布削减支出。评级机构周三进一步下调已经是垃圾级的巴西信用评级，原因是巴西政府没有能力平衡预算。

上述削减规模仅为2015年预算削减目标的36%，不足以使巴西实现305亿雷亚尔(相当于该国国内生产总值(GDP)0.5%)的基本预算盈余目标。此次削减规模将不到整体预算支出的1%。

上述官员称，巴西财政部长巴博萨(Nelson Barbosa)及经济团队的其他成员正在考虑设定一个财政目标区间，以便让预算赤字可以达到GDP的1%左右。这些官员要求匿名，因相关信息并未公布。他们还称，商谈仍在进行中，目前仍不清楚政府能否在周五宣布新的财政目标区间。

自2011年罗塞夫上台以来，巴西的预算赤字就迅速增加。2015年总体预算赤字与GDP之比升至10.3%，较截至2011年中12个月的预算赤字增加近四倍。相比之下，希腊在2009年债务危机最严重时期的预算赤字与GDP之比为15.2%。