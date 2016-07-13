港报社评：南海仲裁遇挫，北京反思解困--经济日报7月13日

国际仲裁庭就南海争议仲裁，裁决对中国不利。北京在南海问题日益被动，既要检讨不参与仲裁的策略，更要反思国际话语权不足、邻国若即若离等底因，为南海以至中国外交觅出路。

菲律宾就南海争议向海牙国际仲裁庭提出仲裁，昨公布的裁决指，中方提出的南海九段綫主张并没有法律依据。裁决宣布后，中方重申对南海拥有主权，对该裁决不接受、不承认。惟现实上，此裁决势令中国更处下风。

皆因菲律宾或借裁决，到争议海域宣示权利；其他南海涉事国，如越南、印尼等亦可能藉机加力争逐南海权益，甚至向国际仲裁庭提类似仲裁。影响更深的，恐是在背后的美国与日本，日后或更大条道理，以协助执行国际仲裁庭裁决结果为名，肆无忌惮介入南海争议，借机加强围堵中国。今次裁决加剧中国在南海困境，北京应加深思，其外交策略缘何未能管控好事态，困局反愈套愈牢，要检讨的至少有三。

其一，应对仲裁策略。北京一贯主张国际仲裁庭无权对南海作仲裁，不参与申辩，另一边厢则透过官方传媒强调自身立场。国际仲裁庭是否有权插手南海固不无争议，惟中方对仲裁消极以对，客观上令国际仲裁庭采纳的理据全面倒向菲方，仲裁结果加剧北京困局。

其二，国际话语权不足。中国不参与仲裁，惟中方所述理据在国际社会回响有限，更未获主流大国公开支持，且国际上更弥漫北京无视国际法的批评。另一边厢，中方在南海加速填海造岛，以制造既定事实，反令菲律宾及背后的美国，在国际社会渲染中国藉军事威慑力争夺南海，是讲拳头不讲法理。

其三，邻国关系欠牢固。近年北京盼藉经济让利多交朋友，对邻国更不吝啬。惟南海仲裁凸显，每当涉及地缘争议以至美国战略考量时，不少邻国却都不站北京一边，令北京陷入孤立。到底怎样的对外交往，才能赢取邻国更多地支持北京？

当下北京要保护国家领土利益，惟有一手硬一手软，硬的是难免要加强在南海的军事部署，惟此仅防备手段，须防擦枪走火风险。故另一方面，北京更要对菲国有软的一手，寻求与菲国新政府对话的空间，力争中方损失最少的方案，并以此作为与其他南海涉事国，开展对话谈判的范例。南海仲裁凸显北京的外交不足，如何汲取经验、调整策略，将是中国和平崛起必须克服的挑战。

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