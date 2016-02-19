《路透晚报》--2月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国房地产：财政部宣布个人购房契税优惠，满两年出售免营业税

中国财政部周五宣布，自2月22日（下周一）起调整房地产交易环节契税和营业税优惠政策，对于个人购买90平方米及以下的家庭唯一住房减按1%的税率征收契税，90平方米以上的1.5%的税率征收。但北京市、上海市、广州市、深圳市仅实施购买家庭唯一住房的契税优惠政策，其它两项优惠暂不实施。

--中国经济：当前稳健货币政策要避免过度放水和宽松--央行副行长易纲

中国央行副行长易纲称，中国当前稳健的货币政策要避免过度放水和宽松，过度宽松的货币政策会导致资产价格泡沫和人民币贬值的压力。

【金融】

--中国央行：今日进行1,630亿元MLF操作，六个月和一年期利率下调

中国央行周五公布，为保持流动性合理充裕，央行今日对20家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共1,630亿元人民币，期限包括三个月、六个月和一年期；其中六个月和一年期的利率下调。

【固定收益】

--《分析》中国央行公开市场“天天见”打造利率锚，降准放水闸门缓开

尽管春节后中国银行间流动性已转为宽松，但央行仍象征性每日进行少量逆回购，并将公开市场操作频率正式改为“天天见”，尽显其呵护姿态。此举亦有利于提升公开市场操作利率的地位，逐步完善价格型货币政策工具调控基础，新利率体系日渐清晰。

--《中国债市每日综述》资金面宽松短券需求向好，长债窄幅震荡观望情绪浓

中国银行间债市周五现券走势较为平稳，收益率变化不大。交易员称，长债交投缺乏方向，在对后续基本面变化的观望态度下，市场心态普遍较为谨慎；不过央行公开市场即日起每日操作，料将随时熨平资金面波动，流动性预期乐观，推动短券需求继续向好。

--新债招标：中国三个月国债加权收益率2.054%，六个月2.1214%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.0540%，边际中标收益率为2.0780%，投标倍数3.33倍。

--中国票据市场：转贴利率小幅走高，风险事件以及规模挤占致出票增多

中国票据市场转贴利率本周小幅走高，票据风险事件的影响犹在，加之部分机构年初放贷大增挤占票据规模，故出票热情较高，而收票方则情绪谨慎；随着票据风险的进一步释放，转贴利率料仍有进一步上行的动力。不过资金面的宽松不改，其上行空间有限。

【外汇】

--《人民币综述》空头猴年遭遇当头棒喝后已显退意

春节后人民币兑美元汇率“满血复活”，猴年首日即创下2005年汇改来最大单日涨幅，虽然还不能说贬值预期就此消退，但料空头相互踩踏后必不能马上卷土重来，更何况外围环境已经悄然变化。

--中国汇市：人民币早盘随中间价微走贬，市场方向不明成交萎缩

人民币兑美元即期周五早盘随中间价微走贬，波动不足30点子。交易员称，由于中间价波动较小，隔夜非美货币也未见大的变动，市场方向不明致成交淡静；月底G20财长和央行行长会议将在上海举行，在此之前人民币料持稳。

--CNH动态：人民币隔拆利率飙升逾一个月高位，流动性开年两度告急

离岸人民币银行间拆借利率周五突然飙升，隔夜拆借涨至逾一个月高位至9.0%，较上收市价1.5%大幅飙升，CNH HIBOR不同期限的定盘价亦飙升，隔夜HIBOR亦走升至9.265%，分析人士认为，CNH资金利率飙升是多个渠道抽走流动性所致，这亦是1月11日离岸流动性告急以来的第二次飙升。

--中国汇市：跨境资金流动仍是今年焦点，人民币汇率将保持基本稳定--专家

最新一期中国货币市场杂志上署名为中国外汇交易中心顾及的文章指出，随着人民币跨境使用范围的扩大，跨境资金流动仍然是2016年的关注焦点。而在为了结构性改革需要营造稳定的宏观经济环境的情况下，可以预期今年人民币仍然将在合理均衡水平上保持基本稳定。

--台湾资管：1月人民币计价基金规模月减6.7%，受年初人民币贬值冲击

1月初人民币骤贬，令台湾当月以人民币计价的共同基金规模连续第三个月缩水。根据投信投顾公会周五公布的数据，虽然含伞型基金在内的数量由上月的182支增加至189支，但基金规模却自83.32亿人民币下滑至77.76亿，减幅约6.7%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连两日小幅收跌，短期缺乏持续上攻动力

中国股市沪综指周五连续第二日收盘小跌，本周则录得两个月最大涨幅。分析师指出，春节后首周大盘走势回暖，“两会”题材开始预热；不过此轮反弹是对于汇率修复的合理预期反应，后市大盘能否继续反弹需要等待新的催化剂。

--中国证券：持股行权近期将在沪粤湘试点，提升中小股东意识--证监会

中国证监会官方微博周五指出，证监会近期已批准了中证中小投资者服务中心上报的持股行权试点方案，首先选择上海、广东（不含深圳）和湖南三个区域试点，希望通过示范效应提升中小投资者股权意识，督促上市公司规范运作。

--《台湾金融市场一周展望》避险情绪若续降令热钱流入，台股有望挑战8,500点

农历年后开红盘台股未受休市期间国际股市大跌的阴影，国际热钱流入令股市强势表态，目前站回半年线8,250点之上。分析师认为，若国际股市正向反应，股汇市仍有接续本周反弹气氛再向去年底的区间高位8,500点迈进。

--香港个股：优派能源票据支付违约，约35亿港元交差违约债务将即时偿还

中国焦煤公司--优派能源周五称，由于被赎回的2016年可换股票据支付违约，交差违约债务金额34.59亿港元将变成即时偿还。

--香港新股：中通快递计划今年在港IPO，筹高至10亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR周五报导，中国物流快递公司--中通快递计划今年在香港首次公开发行（IPO），集资高至10亿美元。

--中国企业：中国远洋海运集团正式成立，将布局航运、物流等产业集群