版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 19日 星期五 09:17 BJT

标题新闻：巴西上月维持利率不变，这是对2016年全球经济不确定性增强做出的反应--央行总裁

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐