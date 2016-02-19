港报社评：储局加息难，耶伦求今年加一次--经济日报2月19日

美国储局上月议息记录显示，今年加息步伐料趋缓。在市场非议不断、环球金融经济未安下，储局主席耶伦防綫已愈退愈后，加息可能性每况愈下，今年若能加息一次，耶伦已当赢。

港股恒指昨大涨438点，主因是储局上月议息会议记录又再扮鸽，促环球股市反弹。储局忧全球经济放缓与金融市场大跌，拖累美国经济，去年底曾放风今年或加息四次的储局，现不得不思调整此加息路径。

事实上，市场对储局今年会加息多少次，正愈估愈少，如曾料储局今年或加息三至四次的美银美林，最新预测已调低至两次，利率期货更显示今年12月前加息的机会率仅约三成。市场日益看淡加息空间，显因形势比人强，储局亦要面对现实。一方面，今年初环球金融市场剧震，市场虽将矛头直指中国，但亦愈来愈多声音指储局去年12月启动加息，才是造成环球动荡的真凶，作为储局掌舵人的耶伦，更应为此冒进行动负责。

另一方面，环球经济确形势不就，无论新兴国如中国，年初出口与制造业表现未如理想；以至发达国如日本，上季经济不但再陷收缩，情况更较预期严重。此正好解释，缘何会议记录中有储局委员表明，忧外围经济若较预期差，恐拖累美国经济。虽然储局加息空间日趋收窄，耶伦却只能继续摆出模棱两可的态度，坚持今年仍有可能加息，难以明确转軚。

此因储局在去年12月才拍板启动加息，若才两个月便表明加息止步，势被市场斥责为朝令夕改，严重挫伤储局的公信力，市场更难信任储局有足够能力研判经济前景，妥善运用货币政策工具达到通胀、就业目标。

且美国经济形势仍非太差，如上月非农新增职位虽未如预期，惟失业率已降至4.9%的充分就业状态，薪金增长亦较预期理想，储局仍未能完全排除今年加息的可能性，耶论实无谓急于自封后路。

但从客观环境来说，现时环球金融经济惊魂甫定，储局要在3月或4月加息，机会极微，最快可能要到今年6月，才有考虑加息的些许条件，只是加息与否仍难逆料。不过耶伦在去年拍板加息，若今年一次也加不了，势被外界狠批加息判断失误，相信耶伦仍希望今年至少加一次息，以堵悠悠众口，惟恐怕要拖到今年年底，美国总统大选尘埃落定后，储局才较有条件出手。

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