亚洲橡胶：胶价低迷致东南亚产胶国减少种植，日本轮胎商寻觅新供应

* 胶价下跌促使亚洲农户转种其他作物

* 日本轮胎厂商努力寻觅新的供应或稳定供应

路透东京/孟买2月19日 - 橡胶价格持于七年低点，对此忍无可忍的印度南部喀拉拉邦农户Sunny Joseph铲掉自己的两英亩橡胶种植地，以转种其他更划算的作物。

东南亚种植地的类似趋势，为日本轮胎厂商拉响警报，刺激他们在传统产国以外寻找新的供应来源。

日本和美国的轮胎厂商一直在努力从银胶菊等替代品中提取橡胶。

生产商担心，低价将意味着就连坚持种植橡胶的农户也可能缺乏资金用于更新老化的种植园。

日本大型轮胎厂商占全球轮胎销售的近四分之一，是天然橡胶的主要买家。

主要种植国泰国、印尼和马来西亚本月宣布计划削减橡胶出口，削减规模相当于全球产量的近6%；而且印尼称，随着农户砍掉橡胶树，其产量定将下降。

“自(去年)夏季以来，日本轮胎厂商就愈发担心未来天然橡胶供应情况，因为胶价下跌可能促使农户不再种植橡胶，”橡胶材料经销商Shinichi Kato Office总裁Shinichi Kato表示。