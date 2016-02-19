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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 09:45 BJT

香港个股：中再集团预计去年净利增约40%，早盘初段曾逆市涨逾2%

路透香港2月19日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司 周五称，预计去年度净利同比增长40%左右，其股份早盘初段一度逆市涨逾2%。

中再集团在联交所的声明称，经初步测算，预计2015年度净利较2014年同期增长40%左右，主要受投资收益带动。

按2014年度净利54.04亿元人民币计算，去年净利大约75.66亿元，惟去年下半年净利只有9.88亿元，远低于上半年的65.78亿元。

而按年比较，2015年下半年净利同比大减50%，较上半年同比增长92%倒挂，正好反映出国内股市前半年高而后半年低的态势。

中再集团今早开高2.08%，香港时间9:39，升1.56%，报1.95港元；大市恒生指数 则跌0.25%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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