中国债市动态：长债和国债期货波动不大，资金宽松仍支撑短券

路透上海2月19日 - 在中国央行降价询量MLF，以及公开市场将延续每日操作的消息冲击过后，银行间债市周五早盘长债和国债期货多数走势平稳，因需要时间观望更多数据。短券方面，包括上午招标的两期贴现国债，受持续宽松的资金面支撑，表现依旧不错。

除了下调六个月和一年中期借贷便利(MLF)利率并向部分银行询量后，中国央行并于周四宣布，即日起原则上每个工作日均开展公开市场操作。

华中一银行交易员称，早盘现券整体变化不大，就长债而言，“没啥刺激的话，暂时就这样了。”

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1350%/3.1280%，上日尾盘为3.1450%/3.1325%。

另有交易员指出，目前现券报价买卖价差非常狭窄，显示交投的方向性分歧不大，因此波动有限。

财政部上午招标的三个月和六个月两期贴现国债，加权中标收益率为2.0540%和2.1214%，较前期投标结果继续下行，3.33倍和3.07倍的投标倍数也显示需求不错。