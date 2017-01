汤森路透2月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为G MT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年 ) 19-2-2016 BMO VFC.N Q4 2015 VF Corp 19-2-2016 BMO DE.N Q1 2016 Deere & Co 19-2-2016 BMO PNW.N Q4 2015 Pinnacle West Capital Corp 19-2-2016 BMO AEE.N Q4 2015 Ameren Corp 19-2-2016 BMO PEG.N Q4 2015 Public Service Enterprise Group Inc 19-2-2016 BMO COG.N Q4 2015 Cabot Oil & Gas Corp 22-2-2016 26-2-2016 NTS EXPD.OQ Q4 2015 Expeditors International of Washington Inc 22-2-2016 BMO AGN.N Q4 2015 艾尔建(Allergan) 22-2-2016 AMC MSI.N Q4 2015 摩托罗拉解决方案 22-2-2016 AMC THC.N Q4 2015 Tenet Healthcare Corp 22-2-2016 AMC OKE.N Q4 2015 ONEOK Inc 22-2-2016 26-2-2016 AMC VRSK.OQ Q4 2015 Verisk Analytics Inc 23-2-2016 BMO HD.N Q4 2015 家得宝 23-2-2016 29-2-2016 BMO DLTR.OQ Q4 2015 Dollar Tree Inc 23-2-2016 BMO FTR.OQ Q4 2015 Frontier Communications Corp 23-2-2016 BMO ECL.N Q4 2015 Ecolab Inc 23-2-2016 BMO SJM.N Q3 2016 J M Smucker Co 23-2-2016 BMO M.N Q4 2015 梅西百货 23-2-2016 29-2-2016 BMO CVC.N Q4 2015 Cablevision Systems Corp 23-2-2016 BMO SNI.N Q4 2015 Scripps Networks Interactive Inc 23-2-2016 AMC EIX.N Q4 2015 Edison International 23-2-2016 AMC EXR.N Q4 2015 Extra Space Storage Inc 23-2-2016 AMC FSLR.OQ Q4 2015 First Solar Inc 24-2-2016 BMO TGT.N Q4 2015 Target Corp 24-2-2016 BMO AES.N Q4 2015 AES Corp 24-2-2016 BMO LOW.N Q4 2015 Lowe's Companies Inc 24-2-2016 BMO CHK.N Q4 2015 Chesapeake Energy Corp 24-2-2016 BMO TJX.N Q4 2016 TJX Companies Inc 24-2-2016 AMC NFX.N Q4 2015 Newfield Exploration Co 24-2-2016 AMC HPQ.N Q1 2016 惠普(HP) 24-2-2016 AMC LB.N Q4 2015 L Brands Inc 24-2-2016 AMC RIG.N Q4 2015 Transocean Ltd 24-2-2016 AMC CRM.N Q4 2016 Salesforce.com Inc 25-2-2016 BMO KSS.N Q4 2015 Kohl's Corp 25-2-2016 29-2-2016 BMO POM.N Q4 2015 Pepco Holdings Inc 25-2-2016 BMO PWR.N Q4 2015 Quanta Services Inc 25-2-2016 BMO PDCO.OQ Q3 2016 Patterson Companies Inc 25-2-2016 BMO BBY.N Q4 2016 百思买(Best Buy) 25-2-2016 BMO CPB.N Q2 2016 Campbell Soup Co 25-2-2016 BMO ESV.N Q4 2015 Ensco PLC 25-2-2016 29-2-2016 BMO LUK.N Q4 2015 Leucadia National Corp 25-2-2016 BMO IRM.N Q4 2015 Iron Mountain Inc 25-2-2016 13:00 APA.N Q4 2015 Apache Corp 25-2-2016 21:15 GPS.N Q4 2015 Gap Inc 25-2-2016 29-2-2016 AMC BRKb.N Q4 2015 伯克希尔哈撒韦 25-2-2016 AMC INTU.OQ Q2 2016 Intuit Inc 25-2-2016 AMC SWN.N Q4 2015 Southwestern Energy Co 25-2-2016 AMC EOG.N Q4 2015 EOG Resources Inc 25-2-2016 AMC MHK.N Q4 2015 Mohawk Industries Inc 25-2-2016 AMC RRC.N Q4 2015 Range Resources Corp 25-2-2016 AMC UHS.N Q4 2015 Universal Health Services Inc 25-2-2016 AMC ADSK.OQ Q4 2016 Autodesk Inc 25-2-2016 AMC KHC.OQ Q4 2015 Kraft Heinz Co 25-2-2016 AMC MNST.OQ Q4 2015 Monster Beverage Corp 26-2-2016 BMO CNP.N Q4 2015 CenterPoint Energy Inc 26-2-2016 12:00 AMT.N Q4 2015 American Tower Corp 26-2-2016 14:00 SRE.N Q4 2015 Sempra Energy 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 张荻;审校 徐文焰)