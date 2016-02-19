香港个股：朗诗绿色地产伙拍惠记开发美国房地产项目，总投资1.91亿美元

路透香港2月19日 - 中国房地产商--朗诗绿色地产有限公司 周五宣布，将与香港基建公司--惠记集团 成立合营企业，共同开发一项位于美国加利福尼亚州的房地产开发项目，总投资约1.91亿美元。

公司的声明称，合营企业将由其全资附属公司朗诗美国及惠记集团全资附属智建环球分别持股70%及30%，并按比例出资。

拟开发的项目位于美国加利福尼亚州硅谷中心圣克拉拉郡森尼维尔市，地块占地25.2英亩，由朗诗美国订立购买协议，交易预计在2月22日或之前完成。合营企业拟分三个地块分别开发三层联排别墅群、三层小型联排别墅及三层大型联排别墅。

全球房地产顾问--莱坊稍早发表报告称，近期人民币贬值及股市波动对市场造成不确定因素，更突显中国投资者须分散投资的重要性，尤其在海外市场投资。而中小型开发商在面对大型对手竞争且所在城市去库存较困难，转往海外投资亦不失为可行选择。

朗诗绿色地产早盘初段暂未录得成交，股价报0.66港元。（完）

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