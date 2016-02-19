日本股市：日经指数下跌，因油价下滑且美股结束三日连涨走势

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
“目前日经指数暂时在15,000-17,000点区间交投，许多分析师关注是否会出现盘整走势，”Tyton Capital Advisors副总经理Martin King说。
市场风险胃纳受到油价重现跌势的打压。数据显示美国原油库存增加，这盖过了本周稍早主要产油国冻结产量带来的提振。
市场参与者说，在美国公布消费者数据之前，一些投资者出脱持股以降低曝险，因数据公布时日本市场交易时间已经结束。
日本防毒软体制造商趋势科技(Trend Micro) 股价重挫超过15%，跌至一年低点，此前该公司预估2016年营业利润下降，且需求萎缩。
东证股价指数 早盘下跌2.1%至1,284.14点。东证指数本周周线料上涨约7%。
JPX日经400指数 早盘下跌2.1%至11,598.09点。(完)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。