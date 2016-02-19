台湾债市：指标10年券殖利率随美债走低，长线买盘仍保持观望

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透台北2月19日 - 台湾指标10年公债105/4发行前交易殖利率 周五盘初跟美债下行。交易商表示，美债殖利率走低激励多头进场，盘初指标10年期公债再跌破0.85%。
一位债券交易人士表示，若加计柜买中心处所交易的资料，目前指标10年公债的空单已达到100亿台币以上的水位，未来这些空单不论是要在等殖回补，或在标债时回补，都会对指标券多头有所助益；只不过，目前偏低的殖利率水位仍使长线买盘相当观望。
〞这些空单可能也有些104/12期的多单，在105/4期做空的空单，〞一位票券商交易员说。
他表示，105/4期近日测试殖利率高点，但在0.87%以上的买单还不少，观察短线交易仍多。不过在标售时投资盘的看法才是重点，尤其是短期的五年券殖利率难以下行，也给10年券的殖利率走低造成压力。
交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率区间在0.84-0.86%。
美国公债价格周四上涨，指标收益率从一周半高位回落，因股市在连续三日上涨后失去动能，重燃了对低收益率公债的需求。指标10年期公债价格 收益率报1.760%，较周三尾盘下跌6个基点。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。