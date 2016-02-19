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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 10:46 BJT

韩国金融市场：外资抛售导致韩元下跌；韩股走势迟滞

0201GMT，韩国综合股价指数 报1,909.46点，基本持平于上日收盘位1,908.84。

现代商船 股价跳涨10.3%，该公司称将发行600万股普通股。

船用柴油机生产商STX Engine 大涨21%，该公司今日稍晚将公布业绩。

外资料买超韩股，截至中午时分，共买超369亿韩元(2,981万美元)韩股。

3月三年期公债期货 涨0.05点报110.36.

0201 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,238.5 1,227.4

日圆/韩元 10.9770/826 10.8387

韩国公债期货 * 110.36 110.31

韩国综合股价指数 1,909.80 1,908.84

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 汪红英/王丽鑫/李爽 审校 戴素萍/张涛/刘秀红)

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