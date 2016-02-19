《汇市简讯》美元指数亚洲盘走软，因股市下跌风险偏好降温

0212GMT * 美元指数亚洲盘下滑0.25%--亚洲股市跟随隔夜美股下跌 * E-迷你标普期货持平，日经指数跌2.2%，MSCI明晟亚太地区(除日 本)指数跌0.75%，上海股市跌0.25%，美国原油期货跌1% * 动能分析为中性，五日和10日移动均线交叉利多，20日均线下行 * 似在筑底，若收在1-2月跌势的38.2%回档位96.99上方，则获确认 * 五日移动均线切入位96.65为支撑位，之后是10日移动均线切入位9 6.33，稍早的高点96.88构成阻力位 * 图表：reut.rs/20HEwo0 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 戴素萍)