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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 10:40 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲盘走软，因股市下跌风险偏好降温

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    * 美元指数亚洲盘下滑0.25%--亚洲股市跟随隔夜美股下跌
    * E-迷你标普期货持平，日经指数跌2.2%，MSCI明晟亚太地区(除日
本)指数跌0.75%，上海股市跌0.25%，美国原油期货跌1%
    * 动能分析为中性，五日和10日移动均线交叉利多，20日均线下行  
  
    * 似在筑底，若收在1-2月跌势的38.2%回档位96.99上方，则获确认
    * 五日移动均线切入位96.65为支撑位，之后是10日移动均线切入位9
6.33，稍早的高点96.88构成阻力位
    * 图表：reut.rs/20HEwo0 (完)
      
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 (翻译 张荻； 审校 戴素萍)

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