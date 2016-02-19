澳新汇市：澳新货币受日圆需求冲击下跌，兑欧元和英镑料周线上涨

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
尽管央行不再积极放话压低澳元，但总裁史蒂文斯近期似表态暗示澳元续贬。他提及大宗商品价格即便走跌，澳元仍相对持稳。
继油价涨势停顿后，市场对日圆的买兴重现，澳元即受到拖累。澳元 日内跌0.8%，至80.37日圆，本周涨势悉数回吐。新西兰元 亦回落至74.80日圆，料将连续第三周走贬。
但澳新货币兑欧元及英镑仍高居不下，周线跳升逾1%。
新西兰元兑美元 跌至0.6615。
新西兰元周四受到提振，但未能守住海外市场的涨势。在短期鲜见国内数据出炉的情况下，投资人仍将聚焦海外局势以寻求指引。(完)
(编译 刘秀红/龚芳; 审校 李爽/高琦)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。