澳新汇市：澳新货币受日圆需求冲击下跌，兑欧元和英镑料周线上涨

尽管央行不再积极放话压低澳元，但总裁史蒂文斯近期似表态暗示澳元续贬。他提及大宗商品价格即便走跌，澳元仍相对持稳。

继油价涨势停顿后，市场对日圆的买兴重现，澳元即受到拖累。澳元 日内跌0.8%，至80.37日圆，本周涨势悉数回吐。新西兰元 亦回落至74.80日圆，料将连续第三周走贬。

但澳新货币兑欧元及英镑仍高居不下，周线跳升逾1%。

新西兰元兑美元 跌至0.6615。

新西兰元周四受到提振，但未能守住海外市场的涨势。在短期鲜见国内数据出炉的情况下，投资人仍将聚焦海外局势以寻求指引。(完)