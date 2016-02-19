《全球汇市》风险资产下跌提振日圆，兑欧元触及两年半高位

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
英镑兑美元 上涨0.1%至1.4335美元，进一步远离周三低点1.4235。欧元兑英镑 跌破0.7750英镑，从一周前所及的0.7900附近的一年高点回落。
“我们将关注周五欧盟领导人峰会的结果...多数官员在周四会议开始时就围绕英国问题达成协议表达了乐观看法，”法国巴黎银行分析师在客户报告中写道。
“这将令欧元兑英镑失去一些近来因英国退欧风险的溢价。”
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1121 1.1103 +0.16 +2.40 1.0860
美元/日圆 112.92 113.23 -0.27 -6.13 120.30
欧元/日圆 125.59 125.77 -0.14 -3.74 130.47
美元/瑞郎 0.9910 0.9923 -0.13 -1.08 1.0018
英镑/美元 1.4322 1.4331 -0.06 -2.82 1.4738
美元/加元 1.3763 1.3724 +0.28 -0.55 1.3839
美元/离岸人民币 6.5268 6.5210 +0.09 -0.63 6.5680
澳元/美元 0.7103 0.7156 -0.74 -2.36 0.7275
新西兰元/美元 0.6618 0.6641 -0.35 -3.03 0.6825
澳元/日圆 80.210 81.020 -1.00 -8.46 87.620
新西兰元/日圆 74.760 75.190 -0.57 -8.81 81.980
英镑/日圆 161.75 162.32 -0.35 -8.73 177.22
澳元/新西兰元 1.0728 1.0764 -0.33 +0.60 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。