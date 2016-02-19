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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 11:12 BJT

《全球汇市》风险资产下跌提振日圆，兑欧元触及两年半高位

英镑兑美元 上涨0.1%至1.4335美元，进一步远离周三低点1.4235。欧元兑英镑 跌破0.7750英镑，从一周前所及的0.7900附近的一年高点回落。

“我们将关注周五欧盟领导人峰会的结果...多数官员在周四会议开始时就围绕英国问题达成协议表达了乐观看法，”法国巴黎银行分析师在客户报告中写道。

“这将令欧元兑英镑失去一些近来因英国退欧风险的溢价。”

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1121 1.1103 +0.16 +2.40 1.0860

美元/日圆 112.92 113.23 -0.27 -6.13 120.30

欧元/日圆 125.59 125.77 -0.14 -3.74 130.47

美元/瑞郎 0.9910 0.9923 -0.13 -1.08 1.0018

英镑/美元 1.4322 1.4331 -0.06 -2.82 1.4738

美元/加元 1.3763 1.3724 +0.28 -0.55 1.3839

美元/离岸人民币 6.5268 6.5210 +0.09 -0.63 6.5680

澳元/美元 0.7103 0.7156 -0.74 -2.36 0.7275

新西兰元/美元 0.6618 0.6641 -0.35 -3.03 0.6825

澳元/日圆 80.210 81.020 -1.00 -8.46 87.620

新西兰元/日圆 74.760 75.190 -0.57 -8.81 81.980

英镑/日圆 161.75 162.32 -0.35 -8.73 177.22

澳元/新西兰元 1.0728 1.0764 -0.33 +0.60 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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