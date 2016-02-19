中国新债：农发行下周三招标发至多200亿元四期债，期限7/10/15/20年

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透上海2月19日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(24日)招标发行至多200亿元人民币四期债，期限包括七年、10年、15年和20年。
上述四期债分别为该行2016年第七期、八期、九期及第10期金融债。
具体发行条款如下：
2016年第七期、八期、九期及第10期新发债
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招标规模上限 7/10年：各60亿元；15年：50亿元；20年：30亿元
期限/计息方式 7/10/15/20年固息
招标时间 7/10年：2月24日下午14:00-15:00
15/20年：2月24日下午14:00-15:30
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 2月26日
发行期 2/25-2/26
上市日 3月1日
基本承销额 无
承揽费 7/10/15/年：0.15%；20年：0.20%
-----------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。