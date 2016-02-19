版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 11:26 BJT

中国新债：农发行下周三招标发至多200亿元四期债，期限7/10/15/20年

路透上海2月19日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(24日)招标发行至多200亿元人民币四期债，期限包括七年、10年、15年和20年。

上述四期债分别为该行2016年第七期、八期、九期及第10期金融债。

具体发行条款如下：

2016年第七期、八期、九期及第10期新发债

-----------------------------------------------------------------------

招标规模上限 7/10年：各60亿元；15年：50亿元；20年：30亿元

期限/计息方式 7/10/15/20年固息

招标时间 7/10年：2月24日下午14:00-15:00

15/20年：2月24日下午14:00-15:30

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 2月26日

发行期 2/25-2/26

上市日 3月1日

基本承销额 无

承揽费 7/10/15/年：0.15%；20年：0.20%

-----------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐