中国汇市：人民币早盘随中间价微走贬，市场方向不明成交萎缩

* 人民币早盘随中间价微走贬

* 市场方向不明成交萎缩

* 月底G20会议前人民币料持稳

路透北京2月19日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价微走贬，波动不足30点子。交易员称，由于中间价波动较小，隔夜非美货币也未见大的变动，市场方向不明致成交淡静；月底G20财长和央行行长会议将在上海举行，在此之前人民币料持稳。

他们并指出，离岸人民币 亦小幅走贬，但与在岸价差已收窄至不足100点子。离岸市场在春节前已经被央行教育过，投机力量明显减少，目前已基本反映市场真实供需状况。

“前几天中间价波动大，今天中间价稳定，市场又恢复平稳。”一外资行交易员称，“央行年初这样弄一下，我们也在观察会不会影响客户预期，但现在还是（美元）买盘比较多。”

最新一期中国货币市场杂志署名为中国外汇交易中心顾及的文章指出，随着人民币跨境使用范围的扩大，跨境资金流动仍然是2016年的关注焦点。而在为了结构性改革需要营造稳定的宏观经济环境的情况下，可以预期今年人民币仍然将在合理均衡水平上保持基本稳定。

北京时间11:29，人民币兑美元 即期报6.5201元，上日收报6.5176元。今日人民币兑美元中间价 报6.5186元，上日中间价为6.5152元。人民币兑美元即期成交额 为49.25亿美元，上日半日为71.7亿美元。

全球汇市，日圆周五全线上涨，兑欧元触及两年半新高，部分因原油及股市再次下跌，重燃对避险日圆的需求。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.792元,上日尾盘为6.788元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5275/6.528元, 上一交易日尾盘报6.5215元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5199；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。