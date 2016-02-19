中国货币市场：净回笼无碍资金宽松，公开市场每日操作利好预期

路透上海2月19日 - 中国银行间市场周五早盘资金面宽松，主要回购利率暂时变动不大。尽管本周公开市场净回笼规模高企，央行MLF(中期借贷便利)降价询量消息及OMO(公开市场)每日操作的决定，均提振市场对流动性向好的信心，交易员认为，货币市场利率后期有望小幅下行。

上海一券商交易员表示，早间资金面延续宽松，“出钱的机构很多，价格通常是加权，减点也可以谈；按照目前的宽松程度，预计短期利率还是要小幅下一点的，而且OMO每天做，以后资金是不会紧了。”

中国央行公开市场周五进行100亿元人民币的逆回购操作，期限七天，中标利率持平于2.25%；本周(2月15日至19日)公开市场净回笼4,550亿元，规模创三年单周新高。央行昨日稍晚公布，即日起原则上每个工作日均开展公开市场操作，如因市场需求不足等原因未开展操作也将予以说明。

光大证券固定收益研究团队认为，在“逐日OMO”后，人民银行的公开市场操作具有了更高的灵活性，可以更快地对市场流动性状况进行预调微调，使公开市场操作的利率锚作用更为显着，也降低了临时性流动性紧张发生的概率；提高公开市场操作的频次亦有利于平缓金融机构对流动性的需求，降低金融机构的流动性风险。

据路透统计，今日还有1,100亿元的MLF到期。三位消息人士周四透露，中国央行当日就MLF操作向部分银行询量，并下调了MLF利率，其中六个月期降至2.85%，一年期降至3.00%。

上海一银行交易员提及，Shibor六个月、一年期利率今日暂时变化不大，继续关注央行MLF操作情况的正式公布，“Shibor主要是跟着报价行，下行可能会慢一点，政策传导也需要时间；但MLF利率如果真的降了，线上各品种利率肯定也都会下的。”

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8961 1.9121 -1.60

七天 2.2681 2.2487 +1.94

14天 2.4037 2.4546 -5.09

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0150 1.7050 +31.00

七天 2.0000 1.5800 +42.00

14天 2.0000 1.6900 +31.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9200 1.9300 -1.00

七天 2.3200 2.3500 -3.00

14天 2.4700 2.5400 -7.00

Shibor

其中:隔夜 1.9380 1.9510 -1.30

七天 2.2860 2.2850 +0.10

三个月 2.9670 3.0040 -3.70