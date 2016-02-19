路透基点：亚洲联合财务重返市场，筹办6亿港元贷款--TRLPC

路透香港2月19日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，亚洲联合财务重返贷款市场，筹办6亿港元(7,700万美元)四年期贷款。该公司在一年前签署了28.59亿港元贷款。

瑞穗银行担任牵头行兼簿记行。贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码260个基点，平均期限为三年。

承贷2亿港元或以上的银行可获120个基点的前端费用，300个基点的综合收益及牵头行头衔；承贷1亿-1.99亿港元的银行可获105个基点的前端费用，295个基点的综合收益及主办行头衔。

提款期为一年。这笔贷款在提取后的第一年为循环信贷，第一年之后转为定期贷款。贷款在两年宽限期结束后分三次每半年等额偿还。

承贷截止日期为3月11日，签署时间料在3月底。资金将用于一般企业用途。

亚洲联合财务在去年2月签署了28.59亿港元四年期贷款，16家银行参贷。这笔贷款的利率较Hibor加码255个基点，平均期限为三年，银行可获300个基点的最高综合收益。瑞穗银行和渣打银行香港分行担任牵头行兼簿记行。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红/戴素萍)