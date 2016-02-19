国际油市：供应过剩担忧打击油价下跌，美国库存升至纪录高位

“市场预计库存继续增加，”日本三菱商事的油市风险经理Tony Nunan表示。

“达成任何(限产)协议的关键在于伊朗。但伊朗已经明确表示，希望恢复到制裁前的(产量)水平，”Nunan补充称。

0456 GMT，布兰特原油期货 下跌0.38美元至每桶33.90美元，上日收跌0.22美元。

美国原油期货 下滑0.34美元至每桶30.43美元，上日收高0.11美元。

油价在截至周四的三个交易日内累计上涨逾14%，因之前沙特和俄罗斯在其他产油国的支持下宣布计划将石油产量冻结在1月水平。伊朗周三对该计划表示支持，但没有做出限产承诺。

若得到通过，这将是15年来石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国之间首次达成这种协议。(完)

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