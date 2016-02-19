日本债市：股市下滑带动公债价格上涨，10年期公债收益率降为负值

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
日经指数 跌1.7%，加上日圆走强，提振了日债的避险吸引力。日本央行周五共计购债1.27万亿(兆)日圆也带来支撑，突显日本公债稀缺性。
10年期公债期货价格 涨0.19点至151.57。
在日本央行周二开始对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率后，日本短期利率一直在下滑，三个月期回购利率 降至创纪录的负0.155%低位。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.215% -2.5 -0.190%
五年期公债 -0.170% -2.0 -0.150%
10年期公债 0.005% -1.0 0.015%
20年期公债 0.710% -1.0 0.720%
30年期公债 1.020% +0.0 1.020%
10年期公债期货 <0#JGB:> 151.49 +0.11 151.38
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 孙茉莉)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。