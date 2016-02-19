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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 14:09 BJT

日本债市：股市下滑带动公债价格上涨，10年期公债收益率降为负值

日经指数 跌1.7%，加上日圆走强，提振了日债的避险吸引力。日本央行周五共计购债1.27万亿(兆)日圆也带来支撑，突显日本公债稀缺性。

10年期公债期货价格 涨0.19点至151.57。

在日本央行周二开始对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率后，日本短期利率一直在下滑，三个月期回购利率 降至创纪录的负0.155%低位。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.215% -2.5 -0.190%

五年期公债 -0.170% -2.0 -0.150%

10年期公债 0.005% -1.0 0.015%

20年期公债 0.710% -1.0 0.720%

30年期公债 1.020% +0.0 1.020%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.49 +0.11 151.38

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 孙茉莉)

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